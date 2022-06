Der vom Thüringer Verfassungsschutz als Rechtsextremist geführte Bürgermeisterkandidat Tommy Frenck hat die Abstimmung in Kloster Veßra (Kreis Hildburghausen) klar verloren. Frenck vereinte am Sonntag 29,1 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Sein Gegenkandidat und Amtsinhaber Wolfgang Möller erreichte einen Stimmenanteil von 70,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung in dem Ort lag bei 83,4 Prozent.