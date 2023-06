Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang hat das Ergebnis der Landratswahl in Sonneberg als "bestürzend" bezeichnet. "Und es ist eine Warnung an alle demokratischen Kräfte: Spätestens jetzt ist die Zeit, wo - bei allem Streit in der Sache - alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssen", schrieb sie am Sonntagabend auf Twitter.