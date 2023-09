Ein Wahlplakat von Jörg Prophet, AfD-Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahl in Nordhausen, steht in der Innenstadt. Foto

Antisemitismusbeauftragter warnt vor OB-Wahl in Nordhausen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat sich vor der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen besorgt gezeigt. "Antisemitische Ideologie darf nirgendwo in ein wichtiges Amt wie das des Bürgermeisters einziehen", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag. Die Bedeutung der Wahl gehe daher weit über die Grenzen der thüringischen Kreisstadt hinaus.

Am Sonntag tritt bei der Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl der AfD-Politiker Jörg Prophet gegen den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann an. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Politiker die meisten Stimmen bekommen. Bei einem Wahlerfolg wäre Prophet der erste AfD-Oberbürgermeister in Deutschland. Der Landesverband der Thüringer AfD gilt als besonders weit rechts stehend und wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.