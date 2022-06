Patienten müssen sich nach Einschätzung der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen dauerhaft auf einen Mangel an Ärzten und Pflegekräften einstellen. «Es wird nicht wieder wie früher», sagte die Vorstandsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft, Gundula Werner, am Mittwoch in Erfurt. Nicht nur, dass es an Medizinstudienplätzen fehle. Immer mehr Ärzte würden auch ihren Arbeitsalltag besser mit ihrem Freizeit- und Familienleben vereinbaren wollen. Das führe dazu, dass besonders junge Ärzte heute häufig in Teilzeit arbeiteten, was den Personalmangel weiter verschärfe.