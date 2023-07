Die von Bund und Ländern vereinbarten Eckpunkte für eine Krankenhausreform lassen aus Sicht der Landeskrankenhausgesellschaft noch wichtige Fragen offen. Das gelte besonders für Finanzierungsfragen, sagte die Vorsitzende Gundula Werner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. So sei derzeit noch völlig unklar, wie eine nicht mehr allein auf diagnosebezogene Fallpauschalen ausgerichtete Finanzierung der Kliniken ausgestaltet werde. "Die Krankenhäuser wissen nicht, was sie erwartet." Es sei bisher auch offen, wie die mit der Reform angepeilte Änderung der Leistungsstrukturen von Kliniken finanziert werden solle.