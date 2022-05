Menschen in Thüringen sind von etlichen Krankheiten weit häufiger betroffen als der Bundesschnitt. So leiden im Freistaat einer Studie der Barmer-Krankenkasse zufolge 362 von 1000 Menschen an einer Herzkrankheit. Das sind 40 Prozent mehr als im bundesweiten Durchschnitt, wie die Krankenkasse am Mittwoch mitteilte.