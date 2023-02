Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat der russischen Bevölkerung vorgeworfen, das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ukrainekrieg mitzutragen. "Es ist nicht Putin, der Bomben abwirft, der unsere Frauen vergewaltigt, unsere Kinder entführt. Es sind Russen", sagte er in einem Interview der "Thüringer Allgemeinen". "So bitter und entsetzlich es klingen mag: Russland spricht uns das Recht ab, zu existieren. Das ist Putins Programm, aber es wird leider mitgetragen."