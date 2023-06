Nach Gewalt gegen eine Frau ist ein 34 Jahre alter Mann in Kölleda (Landkreis Sömmerda) von der Polizei festgenommen worden. Der Mann habe seine 22-jährige Bekannte in deren Wohnung am Freitagabend mehrfach angegangen und gewürgt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau flüchtete in einen Supermarkt in der Nähe, wohin ihr der 34-Jährige folgte. Die alarmierten Polizisten überwältigten und fesselten ihn, nachdem er bei der Personalienfeststellung Widerstand geleistet und die Beamten angegriffen hatte.