Die Eltern des an den Folgen von Verbrühungen gestorbenen Babys aus Pößneck sind wieder auf freiem Fuß. Das Landgericht Gera habe den Straftatbestand geändert, so dass der Haftgrund weggefallen sei, teilte die Staatsanwaltschaft Gera am Mittwoch auf Anfrage mit. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.