Nach Streitigkeiten zwischen fünf Männern in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bei der Auseinandersetzung am späten Sonntagabend wurde ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er erlitt an Kopf und Oberkörper Verletzungen. Inzwischen befinde er sich außer Lebensgefahr.