Die Polizei hat in Erfurt einen Radfahrer mit Pfefferspray gestoppt. Der 22 Jahre alte Mann war der Polizei am frühen Samstagmorgen am Hauptbahnhof aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und noch eine Frau auf dem Rad mitfuhr, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten ihn stoppen wollten, fuhr der Mann einfach weiter durch das Bahnhofsgebäude auf eine Straße. Dort kam er erneut Polizisten entgegen. Da er weiterhin nicht hielt, setzte die Polizei Pfefferspray ein, hieß es in der Mitteilung.