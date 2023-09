Mehrere Täter haben am frühen Dienstagmorgen in Schloßvippach (Landkreis Sömmerda) einen Geldautomaten aufgesprengt. Auf der darauffolgenden Flucht sind die Unbekannten mit ihrem Auto im Landkreis Sömmerda in einen Fluss geraten, wie die Polizei Erfurt am Dienstag mitteilte.