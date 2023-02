Zahlreiche Einbrüche am Wochenende in Thüringen

Eine ganze Reihe an Einbrüchen beschäftigte die Thüringer Polizei am Wochenende. Entwendet wurden unter anderem hochwertige Elektrokabel, E-Bikes, Handys, Getränke und Bargeld.

Hochwertige Baumaterialien im Wert von mehr als 30.000 Euro haben Unbekannte aus einer Elektrofirma in Schleusingen erbeutet. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Samstag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Materialien - darunter vor allem Elektrokabel und Kabeltrommeln - wurden den Angaben zufolge sowohl vom Gelände als auch aus dem Firmengebäude gestohlen.

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte in Ilmenau in ein Bürogebäude ein. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, öffneten sie nach Polizeiangaben gewaltsam mehrere Schränke und Türen. Die Unbekannten entwendeten eine Handkasse, mehrere Handys und verschiedene Schlüssel im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Die Polizei gab den entstandenen Sachschaden mit 3000 Euro an.

In Rudolstadt verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Samstag Zugang zu den Kellerräumen eines Wohnblocks. Nach Angaben der Polizei entwendeten sie zwei hochwertige schwarze E-Bikes.

Mehrere hundert Euro kamen abhanden, als Unbekannte in der Nacht auf Samstag in ein Gartenlokal in Sömmerda einbrachen. Dabei wurden laut Polizei das Tor und die Eingangstür des Lokals beschädigt.

In Nordhausen schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag die Fensterscheibe eines Sportlerheims ein. Zunächst war vergeblich versucht worden, die Eingangstür aufzubrechen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Getränke im Wert von rund 150 Euro. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf mindestens 1000 Euro.

In den frühen Morgenstunden des Samstags drangen Unbekannte in ein Hotel in Elgersburg im Ilm-Kreis ein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten das Erdgeschoss. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge rund 2000 Euro.

Mit einer Diebesbande hatte es die Polizei Gotha in der Nacht auf Sonntag zu tun. Zunächst waren die Beamten nach eigenen Abgaben gegen 2.00 Uhr über einen Einbruch im Gothaer Kino informiert worden. Etwa eine Stunde später sei dann ein Einbruch im Finanzamt gemeldet worden, wo die Beamten Gegenstände aus dem Kino entdeckten, hieß es. Gegen 5.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruch im Berufsbildungszentrum gerufen. In allen drei Fällen konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.