Thüringens Landkreise wollen eine verbindliche Regelung, dass das Land alle Kosten bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine übernimmt. Zusagen wie bisher reichten nicht, erklärte der Landkreistag am Freitag in Erfurt. Es sei wichtig, dass den Flüchtlingen schnell und unbürokratisch geholfen werde. Jedoch sei das Vertrauen in die Landesregierung massiv erschüttert, «da sie die Refinanzierung für die humanitäre Hilfe immer noch nicht geregelt hat». Den Worten müssten nun Taten folgen. Es gehe den Kreisen um eine 100-prozentige Kostenübernahme.