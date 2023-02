Nach einer mehrtägigen Brandschutzprüfung hat das Bauhaus-Museum Weimar wieder für Besucher geöffnet. Einmal im Jahr sei der Testlauf der Entrauchungsanlage für Gebäude dieser Größe vorgeschrieben, teilte eine Sprecherin der Klassik Stiftung Weimar mit.

Über Gitter im Boden der Ausstellungsräume wurde für den Test Luft ins Haus geblasen. Weil mit der hereinströmenden Luft auch Staub in die Ausstellungsräume gelangt, hätten zuvor die meisten Objekte sorgfältig eingepackt und in ein Depot transportiert werden müssen, so die Sprecherin. Gerade für empfindliche Werke wie jene von Paul Klee oder Lyonel Feininger seien die Anforderungen an Verpackung und Transport sehr hoch.

Das Bauhaus-Museum wurde 2019 eröffnet - 100 Jahre nach der Gründung des Staatlichen Bauhauses in Weimar. Die Kunst- und Designschule galt als Experimentierfeld auf den Gebieten der freien und angewandten Kunst, des Designs, der Architektur und Pädagogik. Nach eigenen Angaben verfügt das Museum über die weltweit älteste Sammlung der Werkstattarbeiten des Bauhauses, die Walter Gropius schon in den 1920er Jahren anlegte. Mittlerweile umfasse der Fundus rund 13.000 Objekte.