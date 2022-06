Die Musikerin Ying-Li Lo eröffnet am 8. Juni die Frankenthaler Sommerkonzerte. Das teilten die Veranstalter am Montag in Gera mit. Die in Taiwan geborene Ying-Li Lo ist seit 2012 Lehrbeauftragte für Nebenfach und Korrepetition Historische Tasteninstrumente am Institut für Alte Musik der Hochschule Franz Liszt Weimar. Sie spielt den Angaben zufolge Musik des 17. und 18. Jahrhunderts auf einem Flämischen Cembalo und auf einem Clavichord. Die Instrumente wurden in historischer Bauweise nach Originalen der Familie Ruckers aus Antwerpen (Cembalo) und Christian Gottfried Friederici aus Gera (Clavichord) gebaut.