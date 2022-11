Rund 1500 Menschen sind nach Polizeiangaben am Samstag in Erfurt gegen einen rechten Aufmarsch auf die Straße gegangen. Auf einer rechten Kundgebung neben dem Landtag hatten sich laut Polizei bis zum frühen Abend knapp 2000 Menschen versammelt. Damit lag die Zahl weit unter den angekündigten 10.000 Teilnehmern. An der unter anderem von den Linken unterstützten Gegendemo nahmen nach Angaben der Polizei von Samstagabend rund 1500 Menschen teil.