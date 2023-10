Fast 2000 Menschen sind am Tag der Deutschen Einheit in Gera auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich bis zum späten Nachmittag etwa 1300 Menschen an einer Aktion, zu der Anhänger des rechten Spektrums aufgerufen hatten. Zu insgesamt drei Demonstrationen und Kundgebungen der "Aktion Antifa Gera", des Bündnisses "Gera gegen Rechts" und der Aktion "Wir sind die #Brandmauer" seien mehr als 600 Menschen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Alle Versammlungen seien friedlich und ohne Störungen verlaufen, teilte die Polizei am Abend mit.

Die Polizei leitete nach bisherigen Erkenntnissen sieben Strafverfahren und neun Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Dabei ging es den Angaben nach um Bedrohung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wegen der Demonstrationen war es in Thüringens drittgrößter Stadt zu Verkehrseinschränkungen gekommen, unter anderem um den Hofwiesenpark. Im Vorfeld hatte es an mehreren Orten in der Stadt Sachbeschädigungen durch Graffiti gegeben, die an Wände, Schaufensterscheiben und Stromkästen gesprüht worden waren. Nach den Ermittlungen seien sie Vertretern des politisch linken Spektrums zuzuordnen, so die Polizei.

