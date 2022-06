Die Klassik Stiftung Weimar präsentiert Werke ihrer international bedeutenden Cranach-Sammlung in einer neuen Dauerausstellung. Ab diesen Samstag werden im Renaissancesaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Objekte von Lucas Cranach dem Älteren, dem Jüngeren und ihrer Werkstatt gezeigt, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Unter dem Titel «Cranachs Bilderfluten» sind in der Ausstellung 35 Gemälde, Grafiken, Münzen sowie wechselnde Buchillustrationen zu besichtigen.