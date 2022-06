Die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten, die Patienten in Thüringen ambulant versorgen, ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. In Praxen und Medizinischen Versorgungszentren arbeiten inzwischen rund 1700 Hausärzte, 2300 Fachärzte und 516 Psychotherapeuten, wie aus dem Versorgungsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen hervorgeht, der am Dienstag in Weimar vorgestellt wurde.