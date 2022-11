Ein Mann hat mit vorgehaltenem Messer Bargeld in einer Spielothek in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis gefordert. Eine Angestellte übergab dem Täter in der Nacht zu Donnerstag mehrere Hundert Euro Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Mann soll schlank gewesen sein und eine blau-weiß gestreifte Jacke getragen haben. Verletzt wurde niemand.