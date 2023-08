Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto sind in Greußen im Kyffhäuserkreis acht Personen verletzt worden, davon drei schwer. Ein 20-jähriger Transporterfahrer fuhr mit seinen fünf Insassen am Freitagabend auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Greußen, als er auf Höhe des Abzweigs Schilfa trotz einem sich näherndem Auto im Gegenverkehr überholte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.