Ein 47 Jahre alter Mann hat in Roßleben (Kyffhäuserkreis) auf Jugendliche eingeprügelt. Die vier jungen Leute hatten auf einem Parkplatz am Dienstag ein Kinderfeuerwerk gezündet, als sie von dem Mann angegriffen wurden, wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Zwei Jugendliche im Alter von 13 Jahren erhielten Faustschläge. Eine medizinische Versorgung sei aber nicht notwendig gewesen, hieß es. Das Motiv des mutmaßlichen Täters war der Polizei nicht bekannt.