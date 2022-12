In Thüringen sind von Januar bis Oktober weniger Gewerbe angemeldet worden als im Vorjahreszeitraum. Zugleich ging die Zahl der Gewerbeabmeldungen leicht nach oben, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik hervorgeht. Demnach wurden in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 8979 Anmeldungen registriert. Das waren 218 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 2,4 Prozent). Die Zahl der Abmeldungen lag mit 8455 dagegen um 223 Anzeigen höher (plus 2,7 Prozent) als im gleichen Zeitraum 2021.