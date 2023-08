Weniger Geburten durch minderjährige Mütter in Thüringen

Landesamt für Statistik Weniger Geburten durch minderjährige Mütter in Thüringen

Die Anzahl an Geburten durch minderjährige Mütter ist in Thüringen zwischen den Jahren 2002 und 2022 stetig zurückgegangen. Während es im Jahr 2002 noch 335 Geburten von Müttern gab, welche zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes noch keine 18 Jahre alt waren, sank die Zahl auf 115 Geburten im Jahr 2022, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang um etwa 66 Prozent.

Doch nicht nur die Anzahl der Geburten durch minderjährige Mütter ist laut Thüringer Landesamt für Statistik gesunken. Auch die Zahl der Geburten durch Mütter aller Altersgruppen verzeichnet einen deutlichen Rückgang in den vergangenen zwei Jahrzehnten. 2002 wurden in Thüringen noch 17.007 Geburten im Jahr gezählt, 2022 waren es lediglich 14.131 Geburten. Das Landesamt wies darauf hin, dass nur die Anzahl der Lebendgeburten in die Statistik aufgenommen worden seien.

Pressemitteilung des Thüringer Landesamt für Statistik