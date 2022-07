Thüringens FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich hat sich gegen die Abschaltung der letzten Atommeiler in Deutschland ausgesprochen. Zugleich forderte er am Samstag bei einem Parteitag des Landesverbandes der Liberalen in Bad Langensalza, auch auf die Förderung von Schiefergas durch Fracking zurückzugreifen. Allein dadurch könne der Gasbedarf des Landes über ein Jahrzehnt gesichert werden. Dies sei an den in Deutschland bereits vorhandenen Bohrlöchern mit relativ geringem Aufwand realisierbar.