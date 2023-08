Wegen des Brandes eines Familienhauses mit einem Todesopfer im Saale-Orla-Kreis soll ein 36-Jähriger nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für elf Jahre in Haft. Zudem plädierte die Anklagebehörde am Donnerstag vor dem Landgericht Gera wegen des Drogenkonsums des Mannes für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.