Im Fretterode-Prozess wegen eines Überfalls auf zwei Journalisten kommt es zu Verzögerungen. Der für Donnerstag geplante nächste Verhandlungstag am Landgericht Mühlhausen müsse ausfallen, sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag auf Anfrage. Grund sei die Erkrankung eines Mitglieds der zuständigen Kammer. Damit kann die Staatsanwaltschaft an diesem Tag nicht wie ursprünglich geplant ihr Plädoyer halten.