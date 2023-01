Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Bornhagen (Landkreis Eichsfeld) frontal gegen einen Straßenbaum gefahren und gestorben. Der 33-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. Er war aus noch unbekannter Ursache am Sonntagnachmittag von der Straße abgekommen.