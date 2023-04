Diebe haben in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) einen Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Diebstahl über das Osterwochenende an der Kreuzung Mühlhäuser Chaussee und Heiligenstädter Straße. Der entstandene Sachschaden am Transporter beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Wert der Beute liegt den Angaben zufolge im vierstelligen Bereich.