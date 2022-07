Eine Frau im Rollstuhl ist in der Gemeinde Hörsel (Landkreis Gotha) von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer habe die 60-Jährige am Freitagnachmittag beim Rangieren auf einem Firmengelände übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei wurden Frau und Rollstuhl unter dem Unterfahrschutz des Lastwagens eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen wurde die 60-Jährige in ein Krankenhaus geflogen.