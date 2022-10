Ein 29-Jähriger ist beim Abfahren von der Autobahn 4 von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt. Der Mann fuhr mit seinem Transporter am Samstagmorgen in Richtung Frankfurt am Main und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Neudietendorf verlassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach sei er beim Abfahren unachtsam gewesen und in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.