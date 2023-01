Die oppositionelle CDU-Fraktion sieht die anstehende Kabinettsumbildung in Thüringen als Indiz für ein Bröckeln der rot-rot-grünen Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). "Der Komplettaustausch der grünen Ministerriege ist das Eingeständnis der schlechten rot-rot-grünen Krisenpolitik", erklärte ihr parlamentarischer Geschäftsführer Andreas Bühl am Montag in Erfurt. Die Regierung sei personell und inhaltlich ausgelaugt.