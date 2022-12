In den schwierigen Verhandlungen für einen Landeshaushalt 2023 hat Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt positive Signale wahrgenommen. Er habe mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) telefoniert, sagte Voigt am Mittwoch in Erfurt. "Da gibt es jetzt Bewegung", sagte der Chef der größten Thüringer Oppositionsfraktion. Das habe man positiv aufgenommen. Voigt warnte vor unkontrollierten Entscheidungen im am Donnerstag tagenden Haushalts- und Finanzausschuss. Das berge die Gefahr eines unausgeglichenen Haushaltes. "Morgen kann alles passieren."