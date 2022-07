Trotz eines seit Jahren diskutierten Vorstoßes der CDU wird die Videoüberwachung von öffentlichen Orten in Thüringen nicht ausgeweitet. Mit einer Mehrheit aus Linken, SPD, Grünen und FDP lehnte der Thüringer Landtag am Freitag in Erfurt einen Antrag der CDU ab, der schon im September 2020 gestellt worden war. Mit dem Antrag wollte die CDU die Landesregierung dazu auffordern, mehr Videoüberwachung von besonders gefährlichen Straßen und Plätzen in Thüringen "zu prüfen und unverzüglich umzusetzen". Die CDU spricht sich seit langem für mehr Kameras auf Straßen und Plätzen in Thüringen aus.