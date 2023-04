Die Sitzung des Thüringer Landtags ist am Freitag unterbrochen worden. Hintergrund ist ein CDU- und FDP-Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Einstellungspraxis der Landesregierung. Die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen planen, die Einsetzung des Gremiums schon am Freitag auf die Tagesordnung zu setzen und den Untersuchungszeitraum auszuweiten, so dass auch die Personalpolitik der Vorgängerregierungen beleuchtet wird. Die CDU-Fraktion befürchtet eine Verwässerung des Untersuchungsauftrages und will Verfahrensfragen klären, wie ein Sprecher der Fraktion am Freitag sagte.