Thüringens Linke-Fraktionschef Steffen Dittes hat der CDU-Fraktion und ihrem Vorsitzenden Mario Voigt Desinformation vorgeworfen. Voigt bediene Narrative, die das Vertrauen in die Demokratie angriffen, sagte Dittes am Donnerstag im Landtag in einer Debatte zum Thüringen Monitor, einer Studie zur politischen Kultur. "Was Sie hier betreiben, ist Desinformation", sagte er in Richtung des Oppositionsführers. Dittes warnte davor zu glauben, damit einen Wahlerfolg der AfD verhindern oder dieser Partei Wählerstimmen abnehmen zu können.