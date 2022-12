Die befürchteten langen Bearbeitungszeiten bei Wohngeldanträgen legen aus Sicht der FDP im Landtag die Versäumnisse der Landesregierung bei Online-Zugängen zu Behörden offen. Noch immer sei es in Thüringen nicht möglich, Wohngeld online zu beantragen, sagte der Sprecher der FDP-Landtagsgruppe, Thomas Kemmerich, am Samstag. Die Menschen erwarteten zu Recht einen leichten Zugang zu Behörden und die Bearbeitung ihrer Angelegenheiten in angemessener Zeit, erklärte er in einer Mitteilung. "Sie erwarten keine Wunderdinge, sondern etwas Selbstverständliches." Die Landesregierung sei gefordert, eine bürgerfreundliche Lösung zu schaffen.