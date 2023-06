Bauherren sollen nach dem Willen der FDP-Gruppe im Thüringer Landtag Lehm aus der eigenen Baugrube einfacher für ihr Projekt nutzen können. Bisher bedürfe es dafür einer speziellen Genehmigung, die aufwendig, langwierig und teuer sei, sagte der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem Antrag im Landtag will die FDP-Gruppe die Landesregierung auffordern, die Hürden zu senken: Lehm soll in der Thüringer Bauordnung "mit konventionellen Baustoffen nicht nur weitgehend gleichgestellt" werden, heißt es in dem Antrag, der im April im Parlament zu weiteren Beratungen in den Bauausschuss überwiesen wurde.