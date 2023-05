Bei einer Sondersitzung des Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag zur Treuhand werden nach Angaben der Links-Fraktion Bernhard Vogel und Christa Luft erwartet. Mit den beiden sagten zwei Akteure der Wendezeit in öffentlicher Sitzung aus, teilte die Fraktion am Sonntag mit. Der heute 90 Jahre alte Vogel war von 1992 bis 2003 CDU-Ministerpräsident in Thüringen, die 85-jährige Luft war die letzte Wirtschaftsministerin der DDR.