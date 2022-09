Linke-Fraktionschef Steffen Dittes hat die oppositionelle CDU-Fraktion aufgefordert, eine Regelung für schnelle Thüringer Hilfen in der Energiekrise nicht auf die lange Bank zu schieben. "Wir brauchen jetzt Klarheit und Sicherheit über den rechtlichen und finanziellen Rahmen", sagte Dittes am Donnerstag am Rand der Landtagssitzung in Erfurt. Ziel der rot-rot-grünen Minderheitskoalition ist es, den Zweck des Corona-Fonds des Landes kurzfristig auf Entlastungen für Bürger und Wirtschaft in der Energiekrise zu erweitern. Dadurch könnten nach ersten Schätzungen kurzfristig etwa 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.