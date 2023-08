Die oppositionelle CDU-Fraktion will eine Entscheidung im Landtag über die Senkung der Grunderwerbssteuer in Thüringen von derzeit 6,5 Prozent auf 5,0 Prozent. "Wir werden unseren Gesetzentwurf dazu im September im Landtag zur Abstimmung stellen", sagte Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag in Erfurt. "Es wäre die erste Steuersenkung seit zehn Jahren in Thüringen. Wir wollen das nicht auf die lange Bank schieben."