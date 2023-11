Der Thüringer Landtag hat der rot-rot-grünen Minderheitsregierung im ersten Anlauf eine Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 verweigert. Der Eklat wurde am Donnerstagabend im Parlament in letzter Minute dadurch verhindert, dass die Entscheidung zurück in den Haushaltsausschuss des Parlaments überwiesen wurde. Die oppositionelle CDU-Fraktion hatte kurzfristig beantragt, der Regierung die eigentlich übliche und vom Haushaltsausschuss auch vorgeschlagene Entlastung für den Etat im Corona-Jahr 2020 nicht zu erteilen.