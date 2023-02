Die Thüringer Linke-Fraktion hat sich für mehr Handel und Wissenschaftskooperationen mit Kuba ausgesprochen. Das Exportvolumen zwischen dem Freistaat und Kuba sei von rund 5 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 586.000 Euro im Jahr 2021 gesunken, erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Andreas Schubert am Sonntag. "Hier bestehen im Kontext der Lieferkettenproblematik und dem Wegfall ganzer Märkte für den Thüringer Außenhandel noch erheblich Luft nach oben, um die Beziehungen mit der Republik Kuba zu intensivieren und die Wirtschaft in Thüringen vor weiteren Krisen abzusichern", sagte der Linke-Politiker.

Er sprach sich zudem für mehr wissenschaftliche Kooperationen und Austausch in den Bereichen Kultur, Tourismus und Sport mit der sozialistisch regierten Karibikinsel aus. Es gebe bereits erste Kooperationen im Bereich Medizin und Biotechnologie zwischen der TU Ilmenau und der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Universitäten auf Kuba. In der Sport- und Tourismusbranche gebe es dagegen bislang keinen Austausch.

Schubert verwies auf eine Kleine Anfrage, die er an die Landesregierung stellte. In der Antwort des Wirtschaftsministeriums heißt es: "Über die bestehenden Ansätze im Bereich der Kunst und Kultur hinaus werden seitens der Landesregierung keine Ansätze für eine Intensivierung der Beziehungen zu kubanischen Partnern in den erfragten Bereichen gesehen."

Im Kultur-Bereich gab es demnach in der Vergangenheit immer wieder Auftritte kubanischer Musiker beim Rudolstadt-Festival. "Für die Festivalausgabe 2023 ist eine weitere Kooperation mit Kuba vorgesehen", heißt es in der Antwort. Kubanische Studierende zieht es den Daten nach eher selten nach Thüringen - nur ein bis drei waren zwischen dem Wintersemester 2012/2013 und dem Wintersemester 2021/2022 an einer Thüringer Hochschule eingeschrieben.