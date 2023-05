Das Gebäude des Thüringer Landtags in Erfurt. Foto

Treuhand-Aussschuss hört Ex-Regierunschef Vogel an

Der Treuhand-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags will in seiner Sitzung am Dienstag (12 Uhr) Thüringens früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) anhören. Es gehe unter anderem um Einschätzungen zum Zustand der Betriebe, die die Treuhandanstalt des Bundes privatisieren sollte, erklärte der Ausschussvorsitzende Olaf Müller (Grüne). Er erwarte sich auch Aufschluss über die Einflussmöglichkeiten der damaligen Landesregierung auf Privatisierungsentscheidungen. Angehört werden solle auch die Wirtschaftsministerin der letzten DDR-Regierung, Christa Luft.

Der heute 90 Jahre alte Vogel war von 1992 bis 2003 CDU-Ministerpräsident in Thüringen. In diese Zeit fielen viele Privatisierungen, aber auch Betriebsschließungen, die Tausende von Arbeitsplätze kosteten. Der Obmann der Linke-Fraktion im Ausschuss, Andreas Schubert, erklärte, seiner Fraktion gehe es auch um die Frage, welche Alternativen es zur "Hochdruckprivatisierung" der Treuhand mit ihren "verheerenden Auswirkungen" bei der Überleitung der DDR-Wirtschaft in die Marktwirtschaft gegeben habe.

Der Ausschuss soll die Arbeit der Treuhand als Privatisierungsbehörde nach der Wiedervereinigung in Thüringen untersuchen.