Die Thüringer Landesregierung steht seit Monaten wegen ihrer Personalentscheidungen in der Kritik. Die Opposition fordert mehr Aufklärung und beantragt nun einen Untersuchungsausschuss. Der Staatskanzleichef begrüßt den Schritt.

Die Thüringer CDU-Fraktion und die Gruppe der FDP haben einen Untersuchungsausschuss zur Einstellungspraxis der rot-rot-grünen Landesregierung beantragt. Das gaben Vertreter der beiden Oppositionsparteien am Donnerstag im Thüringer Landtag bekannt. Der Schritt war seit langem erwartet worden. Die Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen ist seit Monaten massiver Kritik wegen ihrer Einstellungspraxis von Staatssekretären und anderen Beamten in Leitungspositionen ausgesetzt.

Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses sei der "nächste logische Schritt, um Aufklärung zu betreiben", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl. Es stehe nicht weniger als "der mutmaßlich größte Untreueskandal in der Geschichte des Freistaates" im Raum, sagte Bühl.

Hintergrund ist ein Prüfbericht des Landesrechnungshofes zur Personalpolitik der Landesregierung. Darin wird unter anderem beanstandet, dass bei der Einstellung etwa von Staatssekretären die Bestenauslese nicht beachtet und Dokumentationspflichten verletzt worden seien. Der Landesrechnungshof wirft der Landesregierung darin systematische und schwerwiegende Verstöße gegen Regeln zur Einstellung von Beamten vor.

Die Landesregierung räumte Versäumnisse teils ein - etwa bei der Erfüllung der Dokumentationspflichten -, betonte aber auch, dass sie eine andere Rechtsauffassung vertrete.

FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich sagte, die Erfüllung öffentlicher Aufgaben habe "durch das beste Personal zu erfolgen". Er warf der Landesregierung vor allem Versäumnisse bei der Bestenauslese vor. Durch die unbefristete und "die den Qualifikationen nicht entsprechende Einstellungspraxis" entstehe dem Steuerzahler in Thüringen Schaden.

Auf die Ankündigung, einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen, reagierte Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) mit Verständnis. "Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Sonderbericht des Thüringer Rechnungshofes ist ein konsequenter Schritt", erklärte Hoff.

Die Landesregierung habe bereits Schlussfolgerungen aus dem Sonderbericht gezogen und werde in der kommenden Kabinettsitzung "die nötigen Beschlüsse fassen". Dem Parlament seien umfangreiche Dokumente zugegangen und weitere Berichte zugesagt. "Wenn dies alles nunmehr in einem Untersuchungsausschuss gebündelt wird, ist das sinnvoll und wird vor allem zur Versachlichung des Umgangs mit dem Thema beitragen", so Hoff.

Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses muss nach Angaben des Thüringer Landtags von einem Fünftel der Mitglieder des Parlaments beantragt werden. Die FDP-Gruppe hat vier Abgeordnete und die CDU-Fraktion 21, insgesamt gibt es 90 Abgeordnete im Thüringer Parlament.