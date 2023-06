Die Landtagsabgeordnete Dorothea Marx hat sich mit einem Plädoyer für die Debattenkultur als Vize-Landtagspräsidentin verabschiedet. "Es war nicht immer einfach, Sie dazu anzuhalten, einander zuzuhören", sagte Marx am Donnerstag im Thüringer Landtag den Abgeordneten. Aber es sei jeder Mühe wert gewesen. "Bei der Debattenkultur handelt es sich um die Grundlage jeder parlamentarischen Demokratie, bleiben Sie also der Debattenkultur möglichst doch gewogen!", appellierte Marx an die Abgeordneten des Thüringer Landtags.