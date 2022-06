Die Razzien gegen Verdächtige aus der rechten Szene in Thüringen haben Vertreter der Regierungskoalition als wichtige Maßnahme bezeichnet. «Die heutigen Razzien markieren einen wichtigen weiteren Schritt bei der Aufklärung und Zerschlagung organisierter neonazistischer Kriminalität in Thüringen», erklärte die SPD-Innenpolitikerin Dorothea Marx in Erfurt. Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus bei der Fraktion der Linken im Thüringer Landtag erklärte, es sei gut, dass die durch die Thüringer Polizei geführten Ermittlungen nun zu konkreten Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen sowie Verhaftungen geführt hätten.