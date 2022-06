Im Streit um Windkraftanlagen hat Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt von der rot-rot-grünen Minderheitsregierung Bereitschaft zu Kompromissen angemahnt. Seine Fraktion stehe Gesprächen offen gegenüber, um drängende Probleme zu lösen, erklärte er am Sonntag. «Gespräche machen aber nur Sinn, wenn man an ernsthaften Lösungen interessiert ist.»

Was den Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern angehe, müsse auch in Thüringen die Grenze von 1000 Metern gelten - wie in Sachsen und Brandenburg, betonte Voigt. Zudem erwarte er von der Landesregierung Entgegenkommen bei der Schulgeldfreiheit von Gesundheitsberufen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte der oppositionellen CDU-Fraktion im Streit um Windkraftanlagen zuvor Gespräche angeboten. Hintergrund ist ein möglicher Eklat im Landtag wegen der angekündigten Unterstützung der CDU-Pläne zur Änderung der Thüringer Bauordnung durch die AfD. Der Gesetzentwurf könnte mit Stimmen von CDU, AfD und FDP eine Mehrheit erhalten, die Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün lehnt ihn ab.

Auch der Gruppensprecher der FDP im Landtag, Thomas Kemmerich, sprach sich mit Blick auf die Windräder für Abstände wie in Sachsen und Brandenburg aus. Er warf Rot-Rot-Grün vor, eine Eskalation zu betreiben. Die Koalition habe es in der Hand, im Plenum des Landtags für eine breite Mehrheit zu sorgen. Kemmerich: «Beratungen und Entscheidungen über Gesetzentwürfe gehören ins Parlament und nicht ins Hinterzimmer einer Ministerin.»