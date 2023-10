Die CDU-Landtagsfraktion plädiert für Körperkameras als Teil der Ausrüstung für das Personal von kommunalen Ordnungsbehörden. Neben den von der Polizei bekannten Bodycams an der Kleidung sollten auch schuss- und stichfeste Westen und Pfefferspray oder Schlagstöcke zur Ausrüstung kommunaler Vollzugskräfte gehören, teilte der CDU-Abgeordnete Raymond Walk am Samstag mit. Er berief sich auf Empfehlungen der CDU-Fraktionen in den Landtagen der Bundesländer, die sich bei einem Treffen in Erfurt mit der Situation der kommunalen Ordnungsbehörden beschäftigt hatten.